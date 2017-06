Heroes of the Storm

Blizzard Entertainment erweitert das Roster von Heroes of the Storm weiter um frische Charaktere. Der nächste Protagonist kommt mal wieder aus dem Diablo-Spieluniversum.

Wie Blizzard nun angekündigt hat, wird der Diablo-Charakter Malthael das Roster von Heroes of the Storm künftig erweitern und bereichern. Dabei handelt es sich um den Todbringer aus Diablo.

Der neue Charakter befindet sich bereits in Entwicklung und soll "bald" veröffentlicht werden. Gerüchte um Malthael in Heroes of the Storm datieren bereits bis 2015 zurück, als das Diablo-Update "Eternal Conflict" für den Titel veröffentlicht wurde. Damals entschied sich Blizzard jedoch für Leoric als spielbaren Charakter.

Nun kommt Malthael also doch noch und wird dann der Assassinen-Klasse angehören. Seine Fertigkeiten werden rund um "Reaper's Mark" aufgebaut sein, das vier Sekunden lang bei betroffenen Charakteren anhält. Die drei primären Angriffe werden Soul Rip, Wraith Strike und Death Shroud sein. Weitere Details erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite. Malthael wird der mittlerweile 67. Charakter in Heroes of the Storm sein.