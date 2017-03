Heroes of the Storm

Im Rahmen der IEM Katowice hat Blizzard Entertainment eine neue Ankündigung in Bezug auf Heroes of the Storm getätigt. Im Spiel erwartet euch unter anderem ein neuer Held.

Mit Probius steht in Heroes of the Storm ein neuer Held aus dem StarCraft-Universum zur Wahl. Dieser erhält zusammen mit einigen neuen Funktionen Einzug in das Spiel.

Probius soll einen beherzten und fleißigen Fernkampfspezialisten darstellen, der einen hohen Sofortschaden anrichten kann. Die Protoss-Sonde hat sicherlich keine große Widerstandskraft, verfügt dafür aber über mächtige Fähigkeiten zur Gebietskontrolle. Dazu zählen:

Pylon heranwarpen – Ermöglicht einen Einblick in die Umgebung und erzeugt ein Energiefeld, in dem Probius blitzschnell Mana regeneriert.

Photonenkanone – Verursacht vorübergehend Schaden bei nahegelegenen Gegnern, wenn sie in der Reichweite des Energiefelds eines Pylonen platziert wird.

Disruptorimpuls – Stößt in einer geraden Linie einen Energieimpuls aus, der allen Gegnern, die er durchdringt, Schaden zufügt.

Warpspalt – Verlangsamt Gegner vorübergehend und explodiert, wenn er von einem Disruptorimpuls getroffen wird, wodurch alle Gegner in der Nähe Schaden erleiden.

Auf den neuen Charakter werdet ihr ab dem 15. März zurückgreifen können. Darüber hinaus gibt es auch neue nützliche Funktionen, die Blizzard selbst wie folgt umschreibt:

Ab jetzt können Spieler mit einem kurzen Blick auf den oberen Bildschirmrand die Lebenspunkte und Energie ihrer Teammitglieder und Gegner im Auge behalten.

Dank eines brandneuen Feeds auf der linken Seite des Bildschirms ist es so einfach wie nie zuvor, einen Überblick über getötete Helden zu behalten.

Spieler können jetzt immer sehen, wenn sie eine besonders gute Leistung hinlegen: Ihr Heldenporträt wird von Flammen umgeben, um anzuzeigen, dass sie brandgefährlich sind.