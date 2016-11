Heroes of the Storm

Blizzard belohnt bis Anfang Januar das Zocken mit Freunden: Wer in einer Gruppe mit einem Freund spielt, erhält bis zu fünf Helden, ein Reittier sowie ein 30-Tage-Stimpack.

Blizzards Heroes of the Storm belohnt bis Anfang Januar 2017 das Spielen mit Freunden: Wer bis zum 4. Januar 2017 15 Matches mit einem Freund in der Gruppe absolviert, erhält kostenlos die relativ neue Overwatch-Heldin Zarya. Neben der schießwütigen Dame gibt es außerdem das Oni-Genji-Protrait dazu. Bis auf Trainingsspiele gegen die KI und Brawls - das ist der neue Arena-Modus - zählen alle Spiele, also sowohl Spieler-gegen-KI-Matches als auch gewertete und nicht gewertete reine PvP-Matches.

Doch nicht nur das: Wer mehr als 30 Matches spielt, erhält zusätzlich die vier älteren Helden Auriel, Greymane, Kerrigan und Li-Ming, ein Orochi-Reittier sowie ein 30 Tage lang gültiges Stimpack.