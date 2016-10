Heroes of the Storm

Seit kurzem kooperiert Blizzard Entertainment ja offiziell mit Facebook was die Live-Übertragung von News und Inhalten der hauseigenen Spiele betrifft. Auch der nächste Held des Titels Heroes of the Storm soll auf diesem Wege bekanntgegeben werden.

Via Battle.net kündigte Blizzard nun die bevorstehende Vorstellung des nächsten Charakters für Heroes of the Storm an. Diese soll am kommenden Donnerstag, den 06. Oktober um 08:00 Uhr Ortszeit an der US-Westküste (17:00 Uhr deutscher Zeit) über die Bühne gehen.

Art Director Samwise Didier wird den neuen Helden per Live-Drawing zeigen. Die Übertragung erfolgt via Facebook Live unter www.facebook.com/Blizzheroes; anschließend soll das Video aber auch via YouTube einsehbar sein.