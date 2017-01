Heroes of the Storm

In Blizzards MOBA-Titel Heroes of the Storm warten mittlerweile zahlreiche verschiedene Charaktere auf euch. Wenn ihr diese nicht alle besitzt, jedoch einmal ohne Kosten ausprobieren wollt, dann dürft ihr euch auf das nächste Wochenende freuen.

Blizzard Entertainment veranstaltet nämlich am kommenden Wochenende eine neue Aktion in Heroes of the Storm. In deren Rahmen werden alle Helden des Titels für insgesamt 72 Stunden kostenfrei spielbar sein und damit für alle Spieler freigeschaltet.

Laut dem Entwickler handelt es sich dabei um eine Promo-Aktion anlässlich des neuen Jahres. Der Startschuss fällt am Freitag, den 13. Januar 2017 um 10:00 Uhr; die Aktion geht dann bis Montag, den 16. Januar 2017, ebenfalls um 10:00 Uhr. Teilnehmen dürfen Spieler des Titels in allen Regionen weltweit.

Als Free-to-Play-Titel sind sonst nur zehn Charaktere kostenfrei in einer Rotation spielbar; diese wechseln wöchentlich. Spieler können Helden aber auch permanent freischalten. Derzeit gibt es insgesamt 60 verschiedene Charaktere.