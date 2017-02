Here They Lie

Der Horrortitel Here They Lie setzt ab sofort kein PlayStation VR mehr voraus. Die Entwickler haben ein Update veröffentlicht.

Der Launch-Titel für die PlayStation VR Here They Lie hat ein neues Update erhalten. Die Entwickler von Tangentlemen haben angekündigt, dass die Hardware ab sofort nicht mehr für das Horrorspiel nötig ist. So können Besitzer oder zukünftige Käufer des Titels zwischen der Standard-Version oder der VR-Version wählen. Ebenfalls wurden von den Fans gewünschte Funktionen in das Spiel eingebaut. Dazu zählen beispielsweise eine Kapitelauswahl, freie Controller-Konfiguration sowie Untertitel beim Spielen mit der VR.

Here They Lie ist exklusiv für die PlayStation 4 erhältlich. In dem Spiel löst ihr das Geheimnis über die mysteriöse Frau in Gelb.