Wer gerne einmal einen Ausflug in den Weltraum machen möchte, der sollte sich den PC-Titel Hellion einmal vormerken. Das Spiel wird in Kürze zunächst via Steam Early Access zu haben sein.

Mit Hellion hat das unabhängige Entwicklerstudio Zero Gravity derzeit eine Survival-Multiplayer-Spielerfahrung mit Weltraum-Setting in Arbeit. Gespielt wird dabei aus der First-Person-Perspektive. Der Startschuss wird zunächst via Early Access fallen.

Eine frühe Spielversion soll über die Steam-Initiative ab dem 24. Februar 2017 zur Verfügung stehen, wie die Macher nun per Pressemeldung bestätigten. Das Open-World-Abenteuer im All lässt euch das Ödland des zerstörten Paradieses der ersten interstellaren Kolonie der Menschheit erkunden. Nach einer langen Reise erwacht ihr in eurem Cryopod und müsst die zurückgelassenen Raumschiffe und ruinierten Außenposten von Hellion auskundschaften. Oberstes Ziel dabei: Überleben.

Im Rahmen der Early-Access-Phase erhoffen sich die Mannen von Zero Gravity viel Feedback, das die weitere Entwicklung des Titels beeinflussen soll. Nach und nach sollen dann die am häufigsten geforderten Features integriert werden, bis die finale Vollversion veröffentlicht wird; für diese gibt es noch keinen Termin.

In der ersten Version gibt es diverse Inhalte mit prozedural generierten Elementen. Dadurch soll auch ein hoher Wiederspielbarkeitswert gewährleistet werden. Um zu Überleben müsst ihr auch Loot sammeln und um die begrenzt vorhandenen Ressourcen kämpfen. Auch die Kooperation mit anderen Spielern wird dabei erforderlich sein.