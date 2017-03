Das neueste Projekt von Team Ninja, Hellblade: Senua's Sacrifices, hat nach Angaben der Entwickler in den vergangenen Wochen große Fortschritte gemacht.

Nach zwei Jahren in Entwicklung habe der Action-Titel inzwischen die Alpha-Phase erreicht, das heißt es ist zum ersten Mal von Anfang bis Ende durchspielbar. "Das heißt aber nicht, dass das Spiel auch fertig ist", so die Entwickler. "Es gibt noch eine Menge Arbeit zu tun. Einige Abschnitte des Spiels sehen langsam so aus, wie wir sie uns vorgestellt haben, während andere Abschnitte bisher nur auf einem grundlegenden Level realisiert wurden."

Alle Spielmechaniken seien bereits implementiert, das Kampfsystem und die Puzzle-Elemente seien ebenfalls fertig und werden nun intensiv getestet. Zudem habe man die Arbeiten an Musik und Sprechdialogen, Animationen sowie Motion-Capture-Aufnahmen abgeschlossen.

In den kommenden Monaten wolle man den Beta-Status erreichen, indem die Spielerfahrung weiter verfeinert und viele kleine Details hinzugefügt werden sollen. Im letzten Schritt, dem Mastering, werden sich die Entwickler die übrigen Bugs vorknöpfen. Verläuft alles nach Plan, wird Hellblade: Senua's Sacrifices später in diesem Jahr für PlayStation 4 und PC erscheinen.