Hearthstone: Heroes of WarCraft

Für Blizzard Entertainment gibt es nach oben hin offenbar keinerlei Grenzen. Mit dem Sammelkartenspiel Hearthstone: Heroes of WarCraft konnte man nun den nächsten Meilenstein für sich verbuchen.

Vor etwas mehr als einem Jahr hat das Sammelkartenspiel Hearthstone: Heroes of WarCraft bereits die Marke von 50 Millionen Spielern weltweit erreicht. Seither gab es seitens Blizzard Entertainment in Sachen Nutzerzahlen kein weiteres Update mehr. Das hat sich nun geändert und die Botschaft ist klar: Die Zahl der registrierten Spieler steigt weiter unaufhaltsam an.

Im vergangenen Jahr konnte Hearthstone demnach satte 20 Millionen Spieler dazu gewinnen und liegt damit nun bei über 70 Millionen Spielern weltweit. Zum Start der aktuellen Erweiterung Reise nach Un'Goro sollen sich Anfang April zudem soviele Spieler am gleichen Tag eingeloggt haben, wie noch nie zuvor in der Geschichte des Titels.

Um den Meilenstein von 70 Millionen Spielern gebührend zu feiern, spendiert das Unternehmen eine Runde kostenfreier Kartenpackungen für die neue Erweiterung. Jeder, der sich ab sofort im Laufe des Monats Mai in das Spiel einloggt, erhält drei Un'Goro-Kartenpackungen für lau.