Schon bald gibt neuen Kartennachschub für Hearthstone: Heroes of WarCraft. Blizzard hat jetzt bekannt gegeben, wann die nächste Erweiterung "Der Hexenwald" erscheinen wird.

Lange muss die Öffentlichkeit nicht mehr warten. Die Erweiterung Hearthstone: Der Hexenwald wird in ein paar Tagen erscheinen. Als Release-Termin dient der 12. April 2018. Vorher wird es noch eine weitere Livestream-Präsentation zum neuen DLC geben. Der Game Director Ben Brode und der eSport-Kommentator Sean Plott werden gemeinsam neue Karten enthüllen. Die Präsentation ist am 09. April ab 20:00 Uhr via Twitch zu sehen.

Alle 135 Karten der Erweiterung Hearthstone: Der Hexenwald sind kostenlos erspielbar. Wer will, kann jedoch 50 Kartenpackungen und 20 Bonuspackungen für knapp 50 Euro kaufen. Außerdem erhalten alle Spieler, die sich nach dem 12. April 2018 und bis zum 10. Juli 2018 einloggen eine Aufmerksamkeit. Blizzard Entertainment verschenkt pro Person drei Kartenpackungen sowie eine zufällige legendäre Klassenkarte der Erweiterung.