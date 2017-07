Die bekannte 3DS-Reihe Harvest Moon wurde mit Skytree Village abermals fortgesetzt. Auch nach dem Release soll der Handheld-Titel mit frischen Inhalten versorgt werden.

Natsume Inc. und Rising Star Games haben nun zusammen bestätigt, dass das aktuelle Harvest Moon: Skytree Village insgesamt vier DLC-Pakete spendiert bekommen soll. Davon werden zwei kostenfrei angeboten, zwei Pakete werden euch jedoch auch etwas kosten. Erster DLC war zum im November veröffentlichten Titel ohnehin bereits seit Januar veröffentlicht worden.

Die kostenfreien Zusatzinhalte werden sich auf dekorative Gegenstände beschränken. Dazu zählt beispielsweise das "Farm Decoration Set", mit dem ihr Outdoor-Bereiche im Spiel aufpimpen könnt. Das zweite solche DLC-Paket trägt den Namen "Harvest Sprite Statue Set".

Die kostenpflichtigen DLC-Pakete fügen dahingegen mehr Inhalte hinzu. So erwarten euch das "New Female NPC Set" sowie das "New Mal NPC Set". Beide bringen - der Name verrät es ja - jeweils einen neuen NPC im Spiel unter. Der weibliche Charakter wird ein Unterwelt-Bewohner sein, der männliche NPC hingegen ein respektierter Magier. Beide kommen mit neuen Story-Elementen daher.