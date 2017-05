Natsume hat mit Harvest Moon: Light of Hope einen neuen Teil der beliebten Farm-Simulation angekündigt. Dieses Mal verschlägt es euch an einen Leuchtturm. Weitere Details sollen auf der E3 folgen.

Der Entwickler Natsume hat den nächsten Teil der kultigen Farm-Simulation angekündigt. Harvest Moon: Light of Hope erscheint für den PC, die PlayStation 4 und Nintendo Switch, womit die Reihe ihr Debüt auf Nintendos neuester Konsole feiert. Laut dem Präsidenten von Natsume soll der neueste Ableger der Reihe sowohl eine Evolution darstellen als auch eine Rückkehr zu den Wurzeln sein.

In Harvest Moon: Light of Hope ist der Protagonist mit einem Schiff unterwegs und will Abenteuer erleben. Dummerweise gerät er in einen Monsun, der das Schiff unaufhaltbar sinken lässt. Nachdem der kleine Farmer an einer Küste in einer kleinen Stadt angespült wird, kümmert er sich um einen verlassenen und heruntergekommenen Leuchtturm.

Einen Leuchtturm wieder in Schuss zu bringen, klingt nicht gerade nach einem klassischen Harvest Moon. Allerdings verspricht der Entwickler, dass es auch wieder diverse Pflanzen zum Ernten geben wird und ihr so eurem geliebten Farmer-Alltag nachgehen könnt.

Viel mehr Details hat Natsume noch nicht zu seinem neuen Werk verraten. Allerdings wird das Spiel auf der diesjährigen E3, die bereits im Juni startet, anspielbar sein. Spätestens dann werden wir mehr über Harvest Moon: Light of Hope erfahren.