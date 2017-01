Große Freude für Halo-Fans: Wie offiziell bekannt gegeben wurde, sind die Arbeiten an Halo Wars 2 fertiggestellt worden. Der Titel wird also wie geplant erscheinen.

Es gibt gute Nachrichten für Fans von Strategie-Titeln: Wie nun bekannt gegeben wurde, hat Halo Wars 2 den Gold-Status erreicht. Das bedeutet, dass die Entwicklung an dem Titel abgeschlossen ist und dieser nun für den Verkauf vervielfältigt wird.

Damit steht dem Release am 21. Februar für Windows 10 und der Xbox One nichts mehr im Weg. Bereits in dieser Woche könnt ihr euch jedoch auf eine neue Beta-Phase freuen, die vor einigen Tagen angekündigt wurde. Dort wird der Blitzmodus in den Fokus gerückt.