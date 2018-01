So könnt ihr es vorübergehend kostenlos zocken

Während Fans des Franchise sehnsüchtig auf die Ankündigung von Halo 6 warten, bleibt Halo 5: Guardians weiter der aktuelle Teil auf der Xbox One. Wer das Action-Spektakel bislang nicht gezockt hat, der bekommt nun kostenlos die Chance dazu.

Ihr habt immer noch einen Bogen um Halo 5: Guardians gemacht? Dann solltet ihr euch dieses Wochenende möglichst wenig vornehmen, wenn ihr im Besitz einer Xbox One seid und zudem ein Abonnement von Xbox Live Gold besitzt. Warum? Das Actionspiel lässt sich kostenlos zocken!

So hat Microsoft nun eine Free-to-Play-Aktion angekündigt, die allen Gold-Mitgliedern bei Xbox Live offen steht. Bereits ab sofort bis Sonntag, den 14. Januar 2018, könnt ihr Halo 5: Guardians online herunterladen und anschließend loslegen. Gespielt werden darf sowohl solo als auch zusammen mit bis zu drei Freunden im Online-Koop. Darüber hinaus sind auch alle Multiplayer-Modi an Bord, also auch der Warzone-Modus.

Wie bei solchen Aktionen üblich, wird das Ganze natürlich auch mit einem speziellen Angebot gepaart. Seid ihr nämlich von Halo 5: Guardians überzeugt, dann könnt ihr euch die Vollversion mit einem Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis sichern, um auch nach dem kostenlosen Wochenende weiter zocken zu können. Alle gespeicherten Fortschritte und verdienten Achievements aus der kostenlosen Version können dann in die Vollversion übernommen werden.

Interesse geweckt? Hier gibt es nochmal unser Halo 5: Guardians Review zum einlesen.