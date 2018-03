Mit viel Getöse war vor einigen Jahren eine TV-Serie rund um die Shooter-Marke Halo von Steven Spielberg angekündigt worden, ehe es lange Zeit ruhig um das Projekt wurde. Jetzt könnte es aber endlich ernst werden!

Bereits vor einigen Wochen gab es ja wieder ein Lebenszeichen der TV-Serie zu Xbox-Shooter-Marke Halo. Das Projekt von Steven Spielberg schien lange verschollen, wird aber weiter verfolgt, wie zuletzt ja bereits betont wurde. Besser noch: Langsam aber sicher könnte es auch wirklich ernst werden!

Laut einem neuen Bericht sollen die Dreharbeiten an der TV-Reihe wohl im Herbst dieses Jahres beginnen. Neben Steven Spielberg wird dann auch Darryl Frank als Producer fungieren, der Co-Präsident von Amblin Television. Weiterhin soll es sich um eine Live-Action-Serie handeln.

Spielberg ist noch mit der Filmadaption von "Ready Player One" von Ernest Cline beschäftigt, so dass die Halo-Reihe wohl auch deshalb etwas in den Hintergrund gerückt ist. Nach dem Start von "Ready Player One" am 29. März 2018 soll Spielberg aber seinen Fokus voll und ganz auf die Halo-Reihe richten, so dass sich diesbezüglich nach Jahren des Wartens endlich etwas Handfestes zu tun scheint.

Showtime-Präsident Gary Levine hatte zuletzt betont, dass die TV-Serie sowohl Hardcore-Halo-Fans als auch Gelegenheitszuschauer ansprechen soll. Insbesondere auch das Drama-Publikum von Showtime soll ebenfalls angesprochen werden. Gerüchteweise könnte die TV-Serie zusammen mit Halo 6 im Jahr 2019 an den Start gehen; bestätigt ist das aber nicht, weder was die Serie, noch was das neue Videospiel anbelangt.