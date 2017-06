Auf der diesjährigen E3 wurde zwar eine Erweiterung zu Halo Wars 2 angekündigt, der nächste richtige Ableger der Reihe ließ die Messe aber aus. Eine Ankündigung wird aber auch noch deutlich länger auf sich warten lassen.

In einem neuen Blog-Eintrag via Halo Waypoint haben die Entwickler von 343 Industries in Person von Writer Jeff Easterling noch einmal bekräftigt, dass ihr euch bis auf Weiteres keine Hoffnungen zu machen braucht, dass man etwas von Halo 6 zu hören bekommt.

"Während es weiter wenig bis nichts an dieser Front zu sagen gibt, haben wir bereits klar gemacht, dass wir über den nächsten großen Halo-Titel eine ganze Zeit lang nicht reden werden", so Easterling, der zudem ergänzt: "Und nein, das heißt nicht gamesom. Oder PAX. Vertraut uns, wenn wir bereit dazu sind den sprichwörtlichen Vorhang fallen zu lassen, dann werdet ihr es wissen. Das wird nicht schon bald sein."

Auch auf der gamescom oder der PAX wird es in diesem Jahr also keine Ankündigung von Halo 6 geben. Bis mindestens in das kommende Jahr werdet ihr euch damit vermutlich gedulden müssen.