Wäre man gemein, dann könnte man sagen, dass Valve irgendwie nicht bis zur Drei zählen kann, denn auf eine Ankündigung von Half-Life 3 warten Fans des Shooter-Franchise bislang vergeblich. Dafür gibt es nun - man höre und staune - einen dritten Comic.

Seit dem Release von Half-Life 2: Episode 2 sind mittlerweile zehn Jahre vergangen, doch Fans hoffen weiterhin auf eine Fortsetzung der Story rund um Gordon Freeman. Eine kleine Abhilfe könnte künftig der neue Comic namens "Half-Life: A Place in the West" schaffen. Dieses wurde offiziell lizensiert, hat aber eine neue Gruppe von Helden im Fokus, die auf der Erde überlebt haben.

Die dritte Ausgabe der Comic-Reihe soll nun in diesem Monat erscheinen und wird den Namen "Chapter 3: The Pit" tragen. Im Fokus stehen ein in Schwierigkeiten geratener Vater, ein junger Wissenschaftler und ein Alien-Krieger. Das neue Kapitel soll die ersten beiden Ausgaben fortsetzen und auf dem Höhepunkt der Comic-Reihe gipfeln, wie Writer und Co-Creator Ross Joseph Gardner verspricht. Der Comic soll auf 30 Seiten insgesamt fokussierter sein und die thematisierte Stadt zum Leben erwecken. Die Veröffentlichung ist für den 21. Juli 2017 in digitaler Form via Steam geplant.