H1Z1: King of the Kill

Die Entwickler von Daybreak Games laden europäische Spieler erstmals zu einem offiziellen Turnier in H1Z1: King of the Kill ein. Dieses soll noch im Mai steigen.

Noch in diesem Monat, nämlich am 25. Mai 2017, soll der Startschuss des ersten offiziellen Europa-Turniers in H1Z1: King of the Kill fallen. Daybreak Games hat das Event heute in einer Pressemeldung angekündigt. Um 19:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit sollen dann die besten Spieler gegeneinander antreten; eine Live-Übertragung wird es via Twitch geben.

Die Qualitifkation für den "Royal Showdown" läuft bis zum 22. Mai. Alle Spieler unter euch, die es auf die Leaderboards der Pre-Season 4 schaffen, haben eine Chance auf die Teilnahme am europäischen Finale. Die aktuellen Leaderboards und weitere Details findet ihr auf dieser Webseite.