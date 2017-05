H1Z1: King of the Kill

Entwickler Daybreak hat ein frisches Update zum Zombie-Titel H1Z1: King of the Kill veröffentlicht. Dabei gibt es diverse Neuerungen für die Spieler.

Im Rahmen des großen neuen Updates haben die Entwickler dem Spiel viele Änderungen und auch neue Inhalte spendiert. Die Karte wurde um drei neue "Points of Interest" erweitert, die jeweils auf einen bestimmten Spielstil ausgelegt sind: Orts- und Häuserkampf, das Verschanzen in Gebäuden und schnelle, dynamische Gefechte mit viel Bewegung und Deckungsfeuer.

Weiterhin erhalten neue Skirmishes Einzug; diese Wochenend-Matches folgen speziellen Regeln, so dass beispielsweise nur ausgewählte Waffen verfügbar sind oder es besondere Safe Zones gibt. Den Anfang macht "Shotties & Snipers", ein Spielmodus, in dem lediglich Schrotflinten und Jagdgewehre erlaubt sind.

Verbessert wurde zudem das Modell zur Trefferberechnung. Dadurch sollen Positionen und Treffer von Charakteren genauer erfasst werden. Die Schrotflinte wurde überarbeitet - Treffer mit dieser Waffe werden jetzt zuverlässiger registriert. Es ist ab sofort außerdem immer möglich eine Waffe abzufeuern, egal wie nah ein Charakter vor einem Objekt steht. Der Inventarbildschirm wurde überarbeitet, so dass Crafting-Menü und auch Inventar nun schneller zu verstehen und einfacher zu bedienen sind. Die vollständige Liste der Änderungen findet ihr im Patch-Log zu H1Z1: King of the Kill.