Monatelang gab es keien Neuerungen zu Just Survive, jetzt soll für die PvE-Version neues Frischfutter hergestellt werden. Dafür holte man sich den ehemaligen Gearbox-Chef ins Studio.

Seit langer Zeit steht H1Z1: Just Survive im Schatten des PvP-Ablegers King of the Kill, jetzt soll der PvE-Modus wieder mehr Liebe erhalten. Dafür holte man den ehemaligen Gearbox-Chef Landon Montgomery mit ins Boot, der bereits seit September im Studio arbeitet.

Auf Reddit verspricht Montgomery umfassende Neuerungen sowie eine Optimierung der bereits veröffentlichten Inhalte. Offen bleibt aber, welche konkreten Neuerungen es geben wird sowie wann das Frischfutter erscheinen soll - darüber will man in einigen Wochen in einer Fragerunde auf Reddit sprechen.

Zum Jahresbeginn wurde H1Z1 auf die beiden Spiele Just Survive und King of the Kill aufgeteilt. Während Just Survive im Grunde genommen das ursprüngliche H1Z1 ist, dreht sich in King of the Kill alles um bis zu 40 Minuten lange Runden, bei denen der letzte Überlebende siegt.