Noch bevor der geschlossene Betatest des Sammelkartenspiels Gwent: The Witcher Card Game am 25. Oktober startet, wird CD Projekt RED eine weitere Testphase durchführen.

So kündigte das Entwicklerstudio für dieses Wochenende einen Stresstest des Titels an. Dieser soll am Freitag, den 23. September von 17:00 bis 21:00 Uhr sowie am Montag, den 27. September von 20:00 bis 0:00 Uhr stattfinden. Das Motto lautet "Kill the Servers", schließlich soll die Server-Infastruktur dabei eines Vorabtests unterzogen werden.

Im Zuge der Testphase kommt eine inhaltlich unvollständige Version des Spiels zum Einsatz, die lediglich für Performance-Analysen bereitgestellt wird. Wer sich dennoch für diese interessiert, kann sich hier auf der offiziellen Webseite registrieren. Im Zweifel müsst ihr während der Testphase dann aber auch wirklich mit möglicherweise auftretenden technischen Problemen leben können.

Für nachhaltige Gameplay-Eindrücke empfiehlt CD Projekt RED weiterhin die geschlossene Beta-Testphase im Oktober.

Gwent: The Witcher Card Game - gamescom 2016 Beta Teaser Trailer Zum Sammelkartenspiel Gwent gibt es von der gamescom einen neuen Teaser zur nahenden Beta.