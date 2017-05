Mit Gwent: The Witcher Card Game bringt auch CD Projekt RED einen eigenen Vertreter auf den derzeit populären Markt der Sammelkartenspiele. Zuletzt hielt man eine erste Beta-Testphase ab und bei Teilnehmern bedankt man sich nun auf eine besondere Art und Weise.

Die geschlossene Beta-Testphase von Gwent: The Witcher Card Game wurde unlängst beendet. Von den Teilnehmern erhofften sich die Macher viel Feedback, das zur Verbesserung des Titels führt. Daher bedankt man sich bei diesen nun auf eine besondere Art und Weise.

Wer an der Closed Beta von Gwent teilgenommen hat, der erhält von CD Projekt RED die Vollversion von The Witcher 2: Assassins of Kings via GOG geschenkt. Fans können damit einen Ausflug in die Vergangenheit der Reihe tätigen. Eine entsprechende E-Mail sollte allen Beta-Teilnehmern zugegangen sein, so dass ihr im Zweifel euer Postfach checken solltet. Über den enthaltenen Code lässt sich das Spiel der eigenen GOG-Bibliothek hinzufügen; dieser muss jedoch biszum 29. Mai 2017 um 14:00 Uhr hiesiger Zeit eingelöst werden.

Gwent: The Witcher Card Game wird am 24. Mai 2017 auf PC, PS4 und Xbox One in die öffentliche Beta übergehen.