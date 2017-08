Gwent: The Witcher Card Game

Das neueste Update bringt drastische Veränderungen in Gwent: The Witcher Card Game. So wurden beispielsweise alte Karten verändert und Mechaniken komplett aus dem Spiel entfernt.

Das Kartenspiel von CD Projekt Red durchläuft derzeit die Beta-Phase und jetzt erschien das neueste Update, welches nicht nur neue Inhalte sondern auch drastische Änderungen mit sich bringt. Zunächst einmal erwarten euch 30 neue Spielkarten, Social-Features und Freundschaftsspiele auf den Konsolen. Gwent: The Witcher Card Game wird also umfangreicher durch mehr Inhalte und zusätzliche Spielmodi sowie Funktionen für Interaktion in sozialen Netzwerken.

Interessant sind aber die Änderungen der Entwickler in Hinsicht auf das Gameplay. Hier wurden wesentliche Dinge verändert oder sogar komplett aus dem Spiel genommen. Ein wichtiger Punkt ist, dass Goldkarten ab sofort angreifbar sind. Man kann also Zauberkarten auf diese mächtigen Karten anwenden und ihnen auch Schaden zufügen. Die Trio-Fähigkeit wurde aus dem Spiel entfernt und ist ab sofort nicht mehr verfügbar. Dies führt dazu, dass zahlreiche Karten verändert und am Balancing gearbeitet wurde. Solltet ihr mit den Neuerungen eurer bisherigen Lieblingskarten nicht einverstanden sein, dann habt ihr die Chance diese für die nächsten drei Tage gegen einen höheren Wert zu mahlen und neue Karten herzustellen.

Schließlich gibt es in Gwent ab sofort auch ein Spielerprofil mit Statistiken zu finden und man kann sich einmalig ein Starter-Paket für 4,99 Euro kaufen. Dieses enthält 10 Kartenpackungen, eine von drei zufälligen legendären Karten sowie 400 Meteoritenstaub. Gwent ist derzeit für PC, Xbox One und PlayStation 4 erhältlich.