Guilty Gear Xrd: Revelator ist bis dato ja ausschließlich Sonys Heimkonsolen PlayStation 3 und PlayStation 4 vorbehalten, doch das wird sich auf den letzten Drücker noch in 2016 ändern.

Entwickler ARC System Works hat nun angekündigt, dass man Guilty Gear Xrd: Revelator auch auf den PC bringen wird. Eine entsprechende Spielumsetzung wird in digitaler Form via Steam bereits am 14. Dezember 2016 zu haben sein. Ab diesem Tag dürfen also auch interessierte Prügelspiel-Fans auf dem PC zuschlagen, vorausgesetzt sie erfüllen auch die Systemanforderungen, die wie folgt aussehen:

OS: Windows 7 / 8.1 / 10 (32 bit / 64 bit)

Prozessor: Intel Core i5 @ 2.0 GHz

Arbeitsspeicher: 2 GB RAM

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 560 / Radeon HD 7770

DirectX: Version 9.0c

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Festplattenspeicher: 12 GB