Guild Wars 2: Heart of Thorns

Das Online-Rollenspiel Guild Wars 2: Heart of Thorns wird regelmäßig mit frischen Inhalten im Rahmen der "Lebendigen Welt" versehen. Das nächste Kapitel steht nun unmittelbar bevor.

Mittlerweile haben wir ja bereits Staffel 3 der "Lebendigen Welt" in Guild Wars 2: Heart of Thorns erreicht. Das nächste Kapitel in diesem Zusammenhang wird den Namen "Der Kopf der Schlange" tragen und wurde nun datiert. Spieler des MMORPGs dürfen sich den 07. Februar 2017 schonmal rot im Kalender anstreichen.

In der Fortsetzung der Handlung beruft Königin Jennah die Spieler ein. Sie sollen Zeugen werden, wenn das Nest der Korruption in Götterfels entlarvt wird.

Passend dazu wird es mit "Bastion der Bußfertigen" einen neuen Schlachtzugsbereich geben. Durch die Zerstörung des Maguuma-Blutsteins wurde ein mysteriöses Portal in den Blutsteinsumpf geöffnet. Das Portal führt an einen finsteren, uralten Ort, an dem es nur wenig Hoffnung auf ein Entrinnen gibt. Im Schlachtzug müsst ihr vier Bosse bezwingen, wenn ihr die Geheimnisse lüften wollt, die sich hinter den Mauern verbergen.

Wer den neuen Inhalt zum Anlass nehmen möchte, sich das Spiel überhaupt erst zuzulegen, der kann sich dieses aktuell zum Sonderpreis sichern. Bis zum 08. Februar wird ein Nachlass in Höhe von 50 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt.