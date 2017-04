Kat aus Gravity Rush 2 erhält in Kürze ein neues Outfit. Dieses ist an NieR: Automata angelehnt und kann kostenlos heruntergeladen werden.

Ein neuer Zusatzinhalt für Gravity Rush 2 erscheint in Kürze. Es handelt sich um ein Kostüm für Kat, welches in Anlehnung an 2B aus NieR: Automata erstellt wurde. Via Twitter hat der offizielle Kanal von PlayStation diese Ankündigung mitgeteilt. In dem Hauptspiel befinden sich bereits 12 verschiedene Outfits für die Protagonistin Kat. Weitere sind erhältlich, wenn ihr euch im Besitz von Gravity Rush Remastered befindet.

Das NieR-Kostüm für Kat kann in Kürze kostenlos heruntergeladen werden. Ein genauer Termin wurde nicht genannt.