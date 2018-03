Rockstar hat dem Multiplayer-Part GTA Online wieder ein neues Update verpasst und dabei zwei ansehnliche neue Karossen eingeführt. Wir verraten euch, was euch sonst erwartet.

Spieler von GTA Online dürfen weiter frohlocken. Nachdem in der vergangenen Woche die "Southern San Andreas Super Sport Series" eingeläutet wurde, wird eben jene in dieser Woche noch einmal erweitert. In diesem Zusammenhang haben die Entwickler zwei neue Fahrzeuge hinzugefügt, die sich sehen lassen können.

Konkret handelt es sich dabei um den Pegassi Tezeract und den Vapid Ellie. Ersterer ist ein Supercar mit zwei Türen, dessen Design ähnlich dem Lamborghini Terzo Millennio ist; zudem hat das Auto einige Anleihen vom SRT Tomahawk. Wer zuschlagen möchte, kann dies bei Legendary Motorsport zum Preis von 2.825.000 Dollar tun.

Der Vapid Ellie ist indes ein zweitüriges Muscle Car, dessen Design stark vom Shelby GT500 1967 Ford Mustang beeinflusst wurde. Diese neue Karosse ist deutlich kostengünstiger via Southern San Andreas Super Autos zu haben und schlägt nur mit 565.000 Dollar zu Buche.

Neben den neuen Fahrzeugen wurde auch bestätigt, dass die erhöhte Vergabe von GTA$ und RP im zuletzt eingeführten "Hotring Circuit" bis Montag verlängert wurde. Der neue Modus war vergangene Woche eingeführt worden und lässt bis zu 30 Spieler auf einer Rennstrecke gegeneinander antreten. Außerdem gibt es wie gewohnt wieder Rabatte von bis zu 50 Prozent auf diverse Ingame-Gegenstände.