Weiter zocken unzählige Gamer GTA Online - und Rockstar stellt diese auch weiter mit frischen Inhalten zufrieden. Nun gibt es mal wieder einen neuen Spielmodus sowie auch einen neuen Sportwagen zu ergattern.

Rockstar Games spendiert dem Dauerbrenner GTA Online mit "The Vespucci Job" mal wieder einen neuen Spielmodus. In diesem wagen sich zwei Teams auf die Straßen. Entweder übernehmt ihr die Rolle der Verrückten, die in einem Issi Classic auf der Flucht versuchen, jeden Kontrollpunkt rechtzeitig zu erreichen, oder aber ihr sitzt im Streifenwagen dahinter und seid auf mehr aus, als nur zu überholen.

Wer den neuen Modus ab sofort bis zum 23. April 2018 zockt, der kann sich in diesem die doppelte Anzahl an GTA$ und RP sichern. Als Leibwächter oder Mitarbeiter gibt es zudem doppelte GTA$-Gehälter und auch neue Vehikel sind an Bord. So warten der neue Sportwagen Vapid Flash GT sowie der Hubschrauber Sea Sparrow auf euch. Der Sportwagen ist bei Legendary Motorsport erhältlich.

Wer es etwas bodenständiger mag, der legt sich lieber den bescheideneren Weeny Issi Classic zu, der nun bei Southern San Andreas Super Autos zu erwerben ist.

Die sonstigen aktuellen Rabatte im Überblick:

Fahrzeuge

Karin 190z – 25 % Rabatt

Vapid Hustler – 25 % Rabatt

Albany Hermes – 25 % Rabatt

Phantom Wedge – 35 % Rabatt (Kauf- & Einkaufspreis)

Ammu-Nation

Alle Nahkampfwaffen – 25 % Rabatt

Körperpanzerung – 25 % Rabatt

Explosiv- & Wurfwaffen – 25 % Rabatt

Fahrzeugverbesserungen

Schusssichere Reifen – 25 % Rabatt

Designs – 25 % Rabatt (inklusive Luftfahrzeuge)

Stoßstangen – 25 % Rabatt

Umlackierungen – 25 % Rabatt (inklusive Luftfahrzeuge)

Seitenverkleidungen – 25 % Rabatt

Spoiler – 25 % Rabatt

Reifenqualm – 25 % Rabatt

4/20-Spezialangebote

Loggt euch ein und nutzt die folgenden Boni (nur am 20. April):

Hanfplantage – 50 % Rabatt

Verbesserungen für Hanfplantagen – 50 % Rabatt

Grasverkäufe – Verdient 50 % mehr

Grüner Reifenqualm –50 % Rabatt

Zeitplan für Premium- & Zeitrennen