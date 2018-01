Rockstar Games setzt weiter auf den Online-Modus von GTA V, Grand Theft Auto Online. Nun wurde zum Start in das neue Jahr 2018 der nächste neue Gegner-Modus präsentiert.

Mit "Air Quota" gibt es ab sofort den nächsten neuen Gegner-Modus in GTA Online. Dabei werden eure Fähigkeiten im Umgang mit einem Kampfhelikopter auf die Probe gestellt. Mit einem Thruster wegtauchen oder ausweichen? Diese Fähigkeiten sind im Modus gefragt, denn ihr messt euch in einer riesigen Luftschlacht mit bis zu vier Teams und 16 Spielern. Kurzum: Im Himmel von Los Santos wartet allerhand Action. Bis zum 22. Januar gibt es in "Air Quota" auch doppelte GTA$ und RP.

Zudem steht ab sofort der Klassiker Grotti GT500 als leuchtendes Beispiel für italienische Brillanz im Automobil-Bereich des Onlinemodus zur Verfügung. Dieser kann exklusiv bei Legendary Motorsport erworben werden.

Im Übrigen gibt es diverse Rabatte in Sachen Style und Sicherheit, ganz konkret:

Basisstile – 25% Rabatt

Basisgrafiken – 25% Rabatt

Überwachungsraum – 25% Rabatt

Buckingham Pyro (Flugzeug) – 25% Rabatt (Kauf- und Einkaufspreis)

HVY Nightshark (Waffenfahrzeug) – 25% Rabatt

In folgenden Premium- und Zeitrennen gibt es bis zum 22. Januar etwas zusätzliches Geld zu verdienen:

Premium-Stuntrennen – "Sturzflug" (nur für Supersportwagen)

Zeitrennen – "Tongva Valley"