Die kommenden Tage lohnt es sich wieder einmal, GTA Online zu starten. Rockstar belohnt euch mit Boni und Rabatten. Darüber hinaus hat das Studio einen wichtigen Hinweis für Spielder auf der PS3 und Xbox 360.

Seit gestern Abend und noch bis Montag, den 13. Februar, gibt es doppelte GTA$ und RP bei drei Spielmodi sowie Rabatte auf Executives-Büros, Fahrzeug-Lagerhäuser und eine Auswahl an Fahrzeugen von Warstock, Legendary Motorsport und Benny's. Ihr könnt euch auch direkt in die Sause mit doppelten GTA$ stürzen, indem ihr die spezielle Spieleliste mit Vehicle Vendetta II, Deadline IV und Power Play III ladet.

Bei diesen drei Gegner-Modi, die Rockstar die nächsten beiden Wochen mit doppelten GTA$ und RP serviert, könnt ihr richtig Dampf ablassen: Macht in Juggernaut den schwerbewaffneten gegnerischen Giganten fertig, schwingt euch in Vehicle Vendetta für eine verrückte Schlacht auf Rädern hinters Lenkrad oder mischt euch in Lost Vs Damned in den ewigen Kampf zwischen Engeln und Teufeln ein.

Jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt, um eurem Status etwas Aufschwung zu verleihen, denn noch bis zum 13. Februar gibt es 50 % Rabatt auf Executives-Büros und 25 % Rabatt auf Fahrzeug-Lagerhäuser. Füllt außerdem eure Vorräte an Bewaffnung, Militär-Fahrzeugen und anderen blitzschnellen technischen Fluchthelfern auf. Hier ist die Liste der Spezialangebote der nächsten beiden Wochen:

50 % Rabatt auf Executives-Büros

25 % Rabatt auf Fahrzeug-Lagerhäuser

Ammu-Nation : 25 % Rabatt auf alle Pistolen, Scharfschützengewehre und leichte Maschinengewehre

: 25 % Rabatt auf alle Pistolen, Scharfschützengewehre und leichte Maschinengewehre Warstock Cache & Carry : 25 % Rabatt auf die Limousine mit Bordgeschütz, den Buzzard-Kampfhubschrauber und den Cargobob

: 25 % Rabatt auf die Limousine mit Bordgeschütz, den Buzzard-Kampfhubschrauber und den Cargobob Legendary Motorsport : 25 % Rabatt auf den Supersportwagen Pegassi Osiris

: 25 % Rabatt auf den Supersportwagen Pegassi Osiris Benny's Original Motor Works : 25 % Rabatt auf das Motorrad Principe Diabolus sowie auf kosmetische Fahrzeug-Modifikationen (Lackierungen, Reifen, Räder, Wackelköpfe, Spoiler, Verzierungen und mehr)

: 25 % Rabatt auf das Motorrad Principe Diabolus sowie auf kosmetische Fahrzeug-Modifikationen (Lackierungen, Reifen, Räder, Wackelköpfe, Spoiler, Verzierungen und mehr) Los Santos Customs: 50 % Rabatt auf Fahrzeug-Panzerung und kugelsichere Bereifung. 25 % Rabatt auf kosmetische Fahrzeug-Modifikationen (Räder, Reifen, Scheinwerfer, Nummernschilder, Motorhauben, getönte Scheiben, Umlackierungen und mehr)

Zeitplan für Premiumrennen:

31. Januar – 6. Februar: “La Ola” (Principe Diabolus erforderlich)

7. Februar – 13. Februar: “Vespucci”

Startet die Premiumrennen über die "Schneller Job"-App auf eurem Smartphone im Spiel oder über die gelbe Markierung am Legion Square. Bei Premiumrennen erhalten die drei Erstplatzierten GTA$-Preisgelder und alle Teilnehmer erhalten dreifache RP.

Zeitplan für Zeitrennen:

30. Januar – 5. Februar: “Entwässerungskanal”

6. Februar – 12. Februar: “Chiliad bergauf”

Falls ihr eure Charaktere und euren Spielfortschritt noch nicht von PlayStation 3 oder Xbox 360 auf PlayStation 4, Xbox One oder PC übertragen habt, wird es jetzt höchste Zeit, denn diese Möglichkeit endet am 6. März 2017.