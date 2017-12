Zwischen Weihnachten und Neujahr gibt es in Grand Theft Auto V noch einmal ein Update mit einem neuen Modus und neuem Fahrzeug. Was euch bis Neujahr in San Andreas erwartet, verraten wir euch in dieser News.

Rockstar Games versorgt Grand Theft Auto: Online regelmäßig mit neuen Updates. Diese bringen nicht nur Verbesserungen mit sich, sondern auch immer wieder neue Modi und Fahrzeuge. So auch dieses Mal. In der neuesten Version von GTA: Online wartet ein neuer Gegner-Modus auf euch, ihr könnt einen neuen Rennwagen kaufen und eine kleine Überraschung für das neue Jahr.

Beim Händler Legendary Motorsport dürft ihr euch ab sofort den Sportwagen Overflog Autarch kaufen. Das nötige Kleingeld vorausgesetzt. Die größere Neuerung ist natürlich der Gegner-Modus. Dieser hört auf den Namen Slashers und gab es in ähnlicher Form schon einmal. Zwei Teams, aufgeteilt in Schlitzer und Gejagte, treten hier gegeneinander an. Während die Schlitzer mit einer Schrotflinte bewaffnet sind und Jagd auf das Gegner-Team macht, welches nur über ein Wärmesichtgerät und eine Taschenlampe verfügt. Dabei wechseln die Rollen der Teams jede Minute. Das Team, das als letztes noch steht, gewinnt.

Zudem gibt es, wie immer, bis zum 8. Januar doppelte GTA-Dollar und RP in diesem Modus. Also schnell in die Schlacht stürzen und Extra-Belohnungen einheimsen.

Zu guter Letzt wird Rockstar Games in den nächsten Tagen noch einige Neuheiten in GTA Online freischalten, die auf das neue Jahr einstimmen sollen. So wird es erneut Schnee an bestimmten Orten in San Andreas geben, es gibt festliche Kleidung und für alle, die zu viel Geld haben, gibt’s auch 30 % Rabatt auf Yachten.