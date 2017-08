Es gibt wieder ein neues Update für GTA Online. Dieses Mal liefert Rockstar Games wieder einen neuen und ungewöhnlichen Spielmodus. Außerdem gibts ein beliebtes Fahrzeug, das bisher nur in Missionen verfügbar war, nun auch in der offenen Welt.

Erneut hat Rockstar Games GTA Online ein Update spendiert. Mit dabei wieder ein neuer Modus, in dem ihr gegen andere Spieler antretet und ein neuer Wagen, der mit allerhand Waffen bestückt wurde. Der neue Modus hört auf den Namen Overtime Shootout. Mit dem Ruiner 2000 gilt es, eine riesige Rampe hinunterzubrettern und mit einem Fallschirm auf kleine Plattformen zu landen. Diese geben je nachdem, auf welcher Plattform ihr es schafft, zu landen, mehr oder weniger Punkte.

Einziger Wehrmutstropfen dabei: Es springt immer ein Spieler nach dem anderen. Den größten Teil der Zeit schaut ihr anderen Spielern also zu, wie sie ihren Sprung absolvieren. Etwas langweilig. Neben dem neuen Modus hält auch ein, bisher nur in Missionen verfügbares Fahrzeug, Einzug in die offene Welt von Grand Theft Auto V. Der stark gepanzerte HVY Nightshark ist mit allerhand Extras ausgestattet. So gibt es zwei Maschinengewehre an der Stoßstange, mit denen ihr eure Gegner vor euch zu Klump schießen könnt.

Natürlich gibt es passend zum Update wieder die doppelten RP und GTA$ zu verdienen. Die Möglichkeit dazu habt ihr bis zum 14. August, also gilt es, schnell zu sein.