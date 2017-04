Spieler von Grand Theft Auto Online dürfen sich schon bald über eine neue Spielvariante freuen, die euch wieder das ganz klassische GTA-Feeling liefern soll.

Wie Rockstar Games heute bestätigte, wird man noch im aktuellen Monat April eine Neuinterpretation der klassischen, ursprünglichen GTA-Action in Grand Theft Auto Online abliefern. Mit "Tiny Racers" steht nämlich ein entsprechender Spielmodus in den Startlöchern, auf den ihr ab dem 25. April zurückgreifen könnt.

In diesem Modus erwarten euch Retro-Stuntrennen aus der Vogelperspektive - so wie Grand Theft Auto ursprünglich einmal in den ersten beiden Teilen startete, ehe man auf die 3D-Optik umstieg. Erste Eindrücke liefert der nachfolgende Trailer.

Ansonsten gibt es anlässlich des 420 Days bei The Open Road einige Rabatte einzuheimsen. Ihr könnt 50 Prozent auf Hanfplantagen und dazugehörige Upgrades sparen. Alle Gas-Verkäufe eures Ingame-Unternehmens bringen darüber hinaus 50 Prozent mehr Gewinn.