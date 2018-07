Es war gestern DIE Meldung des Tages: Aufgrund einer Ingame-Nachricht in Grand Theft Auto V hieß es, der Nachfolger GTA VI könnte schon 2019 erscheinen. Jetzt hat sich dazu auch Rockstar Games geäußert.

Die Chance war bereits gestern groß, dass es sich bei der in GTA Online aufgetauchten Ingame-Meldung eher um einen Scherz handelt - und so ist es leider Gottes auch. Demnach wird Grand Theft Auto VI nicht bereits im kommenden Jahr 2019 veröffentlicht; das hat Entwickler Rockstar Games nun auch offiziell bestätigt.

Bereits kurze Zeit nach dem Auftauchen der ersten solchen Bilder war ersichtlich, dass diese lediglich aus den PC-, PS3- und Xbox-360-Versionen von GTA Online stammen, also den einzigen Versionen des Spiels, welche auch Modding zulassen. Es war daher recht schnell spekuliert worden, dass sich das ein Spieler zu Nutze gemacht hat, um andere Gamer mit den verwirrenden Pop-Ups an der Nase herumzuführen.

Zwar hat Rockstar Games nicht die Vermutung bestätigt, dass ein Hacker womöglich auch das Nachrichtensystem des Rockstar Social Clubs genutzt haben könnte, fest steht aber, dass die Ingame-Nachricht schlicht nicht der Wahrheit entspricht und nicht von Rockstar Games selbst stammt, obwohl eben das suggeriert wird.

"Das ist ein Scherz, der unter Nutzung von Mods erstellt wurde; es handelt sich nicht um eine offizielle Nachricht oder Statement von Rockstar Games", so das Entwicklerstudio via Twitter. Alles andere wäre dann doch eher verwunderlich gewesen, schließlich würde das Studio einen der am heißesten ersehnten Blockbuster in der Spielebranche eher kaum durch eine simple Ingame-Nachricht ankündigen, oder?!

Überhaupt: Mit Red Dead Redemption 2 hat Rockstar ab dem 26. Oktober 2018 sowieso erst einmal einen anderen Top-Titel im Köcher.