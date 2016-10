In der Vergangenheit erwarben einige Spieler im Onlinemodus von Grand Theft Auto V illegales In-Game-Geld durch Mods oder Glitches. Nun zieht Entwickler Rockstar die Reißleine.

Momentan geht Rockstar gegen Betrüger im Onlinemodus von Grand Theft Auto V vor. Nachdem immer mehr Gamer im Forum davon berichteten (hier), gaben die Entwickler nun eine offizielle Stellungnahme ab.



Dort bestätigt man das Vorgehen, dass unrechtmäßig erworbene Währung vom Spielerkonto abgezogen wird. Dies gelte für alle, die sich jenen Vorteil durch Mods oder Glitches verschafft haben. Ein entsprechender Hinweis dazu wird bei jenen Spielern direkt nach dem Einloggen in GTA Online eingeblendet. Die Anzahl der zu korrigierenden Konten wurde bisher nicht bekannt gegeben.



Gleichzeitig wird von den Entwicklern darauf hingewiesen, dass Echtgeld-Transaktionen beziehungsweise Shark-Cards nicht von der Aktion betroffen sind.

