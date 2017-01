Zum Start ins neue Jahr stellt Rockstar für GTA Online einen komplett neuen Spielmodus und ein neues Fahrzeug bereit.

Mit dem sogenannten Vehicle Vendetta Adversary Mode stellt Rockstar ab sofort eine neue Teamspielvariante für den Online-Modus von Grand Theft Auto V vor, in dem ihr euch wahnwitzige Schlachten in Fahrzeugen liefern dürft. Wie bei Mario Kart oder Carmageddon gibt es zahlreiche einsammelbare Power-Ups, die euch mit unterschiedlichen Fertigkeiten ausstatten oder die gegnerischen Fahrzeuge beeinflussen.



Eines der lustigen Power-Ups aktiviert beispielsweise sofortiges Vollgas bei allen Spielern des anderen Teams, so dass amüsantes Chaos garantiert ist. Um den neuen Vehicle Vendetta Adversary Mode gerade jetzt zu Beginn attraktiver zu machen, gibt es bis zum 17. Januar doppelte Erfahrungspunkte.

Als weiteres Neujahrs-Schmankerl steht mit der Pegassi FCR 1000 ein brandneues Motorrad bereit.