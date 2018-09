Neue Woche heißt auch wieder neue Inhalte in GTA Online! Rockstar legt sich weiter nicht auf die faule Haut und präsentiert euch dieses Mal unter anderem einen neuen Geländewagen sowie einen neuen Gegner-Modus.

Beim neuen Canis Freecrawler handelt es sich um einen neuen Versuch der amerikanischen Autoindustrie, Familien-SUV, Geländewagen und Truppentransporter zu vermischen. Das Gefährt kann in GTA Online samt Allradantrieb, starker Federung und dominantem Drehmoment bei Legendary Motorsport erworben werden.

Der neueste Gegner-Modus hört auf den Namen "Trading Places (Remix)" und lässt ein Team von Juggernauts alle zur Verfügung stehenden Mittel ausnutzen, um eine feindliche Gruppe von Bestien zu bekämpfen, die mit Tarn- und Supersprung-Fähigkeiten ausgestattet ist. Bis zum 17. September gibt es in diesem Monat auch doppelte GTA$ und RP zu verdienen.

Die ganze Woche über erhalten außerdem Nachtclub-Besitzer doppeltes Einkommen bei gleicher Frequenz. Bei maximaler Beliebtheit des Clubs streicht ihr also bis zu 20.000 GTA$ pro Ingame-Tag ein. Bis zum 10. September lassen sich zudem bei allen Siegen in Konkurrenkämpfen doppelte GTA$ und RP abräumen.

Wer in dieser Woche an einem beliebigen Tag GTA Online zockt, der kann sich ohne weitere Voraussetzung einen Bonus in Höhe von 250.000 GTA$ für sein Ingame-Konto sichern. Für jeden weiteren Tag, an dem ihr bis zum 10. September spielt, verdient ihr zusätzlich 150.000 GTA$. Wenn ihr an jedem der sieben Tage spielt, sackt ihr also 1.150.000 GTA$ ein. Alle GTA$-Boni werden bis spätestens 17. September auf euer Konto bei der Maze Bank überwiesen.

An Rabatten gibt es bis zum 10. September bis zu 40 Prozent auf ausgewählte Luxusfahrzeuge, Luftfahrzeuge und Fahrzeugverbesserungen. 30 Prozent Nachlass gibt es auf Verbesserungen für Nachtclub-Lagerhäuser und bis zu 50 Prozent auf ausgewählte Immobilien und Erweiterungen.