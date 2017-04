Rockstar Games liefert immer wieder neue Inhalte für Grand Theft Auto 5. Jetzt wurde ein neuer Gegner-Modus für das Action-Spiel veröffentlicht. Darin verschlägt es euch in den Cyberspace, wo ihr als Team um die territoriale Vorherrschaft kämpft.

Seit heute steht euch ein neuer Gegner-Modus namens „Land Grab“ in GTA Online zur Verfügung. Darin geht es für euch in den Cyberspace, um dort gegen andere Teams die Vorherrschaft zu erringen. In dem neuen Modus treten bis zu vier Teams gegeneinander an. Das Ziel: Die Gebiete der Gegner für sich beanspruchen.

Das geschieht, indem ihr einfach über das Gebiet drüber lauft und es mit der Neonfarbe eures eigenen Teams einsprüht. Das ist natürlich leichter gesagt, als getan. Immerhin versucht mindestens ein Team euch daran zu hindern, während nochmal zwei weitere Teams dasselbe vorhaben. Die Runde endet, sobald ein Buzzer ertönt. Das Team, das bis dahin die meisten Gebiete beherrscht, gewinnt.

Passend zur Veröffentlichung des neuen Modus könnt ihr bis zum 24. April doppelt so viele GTA-Dollar und Reputationspunkte (RP) verdienen.