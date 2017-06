Rechtzeitig zum Wochenende ist ein neuer Gegner-Modus in GTA Online verfügbar: Dawn Raid.

In Los Santos tut man, was getan werden muss, wenn sich dadurch Profit machen lässt. In diesem Fall bedeutet das, in tiefster Nacht mit einem Fallschirm aus einem Helikopter direkt ins Kreuzfeuer zu springen und dabei die Gegner mit Wärmebild- und Nachtsichtgeräten zu identifizieren und auszuschalten. Ihr müsst mit eurem Team die Kiste ausfindig machen, in der sich euer steuerfreier Gewinn befindet. Zeit, das Geschäft abzuschließen.

Erledigt in Dawn Raid, dem neuesten Modus in GTA Online, eure Gegner im Schutze der Nacht, während ihr versucht, schnellstmöglich die begehrte Schmuggelware zu finden. Zwei Teams mit bis zu sechs Spielern springen mit dem Fallschirm in eine Kampfzone und suchen nach einem Transmitter, der in einem Paket versteckt ist.

Eure Aufgabe ist es, das Paket zu finden und es in den Evakuierungsbereich zu bringen. Bis an die Zähne bewaffnet und mit Nachtsicht- und Wärmebildgeräten ausgestattet, müsst ihr das richtige Paket mithilfe der Trackify-App lokalisieren. Aber Vorsicht: Wenn ihr Trackify nutzt, seid ihr nicht gegen gegnerischem Beschuss geschützt. Stellt eure Multitasking-Fähigkeiten in Dawn Raid auf die Probe und holt euch in diesem neuen Gegner-Modus bis zum 10. Juli doppelte GTA$ & RP. Dazu gibt es eine neue Luxuskarre: den Dewbauchee Vagner.

Los Santos und Blaine County sind außerdem auf den amerikanischen Unabhängigkeitstag vorbereitet: Feuerwerkabschussgeräte, klassische Outfits, die Western Sovereign und der Liberator-Monstertruck sind bis 10. Juli erneut erhältlich und 25 % günstiger im Vergleich zum ursprünglichen Preis. Außerdem gibt es in diesem Jahr patriotische neue Designs für eure mobile Kommandozentrale und Mk-II-Waffen.