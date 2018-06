Bleifüße freuen sich, denn in GTA Online ist eine neue Rennserie an den Start gegangen. Außerdem dabei: frische Rabatte, doppelte GTA$ und mehr ...

Rennfahrer in GTA Online freuen sich, denn es gibt neue Herausforderungen. Die Piste des südlichen San Andreas ist der Austragungsort der Weeny Issi Classic, bei der mit dem winzigen Wagen auf sieben neuen Strecken gegen 29 andere Fahrer antretet.

Außerdem erhaltet ihr bis zum 25. Juni doppelte GTA$ sowie RP für ausgewählte Raubüberfälle und Lamars Kontaktmissionen. Darüberhinaus spart ihr bis zu 30 Prozent beim Kauf bestimmter Fahrzeuge, darunter Overflod Entity XXR, Ocelot Stromberg und der Tarn-Helikopter Akula. Auch auf ausgewählte Immobilien und andere Dinge gibt es Rabatte.

Hier die Details zu den neuen Inhalten und Angeboten:

(Quelle: Pressemitteilung)

Weeny Issi Classic

Die Rennstrecke des südlichen San Andreas wurde in Beschlag genommen von Englands wildestem Export seit Hugh Harrison – dem Weeny Issi Classic. Steuert den winzigen Star aus The Vespucci Job gegen 29 andere kampferprobte Rennfahrer auf sieben neuen Strecken, die eure Fahrkünste in der Kompaktklasse auf die Probe stellen:

Wiederholungstäter

Der Issi-Job

Unter die Räder

Tor!

Rasterfahndung

Stadthüpfer

Paleto-Palast

Zusätzlich zu den neuen Rennen für den Weeny Issi Classic, die doppelte GTA$ & RP bringen, verlängern wir die Boni auf den Raubüberfall Der Gefängnisausbruch und fügen eine Vielzahl weiterer Möglichkeiten hinzu, bis zum 25. Juni dick abzusahnen. Erhöht eure Gewinne diese Woche mit doppelten GTA$ & RP in:

DER HUMANE-LABS-RAUBÜBERFALL

ZUGANGSCODES

INSURGENTS

EMP

VALKYRIE

ÜBERFALL AUF HUMANE LABS

Ein Haufen verrückter Wissenschaftler wird in den Humane Labs festgehalten, um sich alle möglichen teuflischen Waffen auszudenken und diese auf die Bürger des südlichen San Andreas loszulassen – und es ist an euch, sie zu stoppen. Schnappt euch die Zugangscodes, besorgt euch einen gepanzerten Konvoi, setzt das EMP ein und infiltriert Humane Labs, um die Arbeiten an Massenvernichtungswaffen zu verhindern. Ihr werdet für eure Bemühungen großzügig entlohnt, falls euch die Aussicht auf Rettung eurer Mitbürger noch nicht hinter dem Ofen hervorlockt.

DER DOOMSDAY HEIST – 2. AKT

DAS BOGDAN-PROBLEM (NUR FINALE)

Ein ausländisches U-Boot lauert vor der Küste des südlichen San Andreas und es ist eure Aufgabe, es auszuschalten, bevor seine Crew ihre undurchsichtigen Pläne ausführen kann. Erobert den Tiefsee-Giganten im Sturm, um eine saftige Auszahlung zu erhalten und eine Katastrophe an eurer Heimatfront zu verhindern. Um euch dabei zu helfen, Los Santos vor dem drohenden Untergang zu bewahren, sind alle Basen um 40 % reduziert.

LAMARS KONTAKTMISSIONEN

Der gesprächigste Gangster von ganz Los Santos hat Aufträge für euch, mit denen ihr diese Woche gutes Geld verdienen könnt. Nehmt seine Anrufe entgegen und startet Lamars Kontaktmissionen, um doppelte GTA$ & RP bis zum 25. Juni zu verdienen.

RABATTE

Land-, See- und Luftfahrzeuge (30 % Rabatt):

Mammoth Avenger

Ocelot Stromberg

Tarn-Helikopter Akula

Helikopter Buckingham Valkyrie

Överflöd Entity XXR

HVY Insurgent & Insurgent Pick-Up

Karin Technical

Wasserwerfer

Maibatsu Mule

Nagasaki Dingi

Für Fahrzeuge mit zwei Preisoptionen gelten die Rabatte für den Kauf- & Einkaufspreis.

Immobilien:

Basen – 40 % Rabatt

Hangars – 50 % Rabatt

Executive-Büros – 50 % Rabatt

Ausrüstung & Accessoires (50 % Rabatt):