Bald dürfen sich Spieler in GTA Online über neue Inhalte freuen. Rockstar hat für das Gunrunner-Update neue Karriere-Möglichkeiten für Spieler angekündigt, die die CEO- und Biker-Karriere nicht anspricht. Außerdem kommen neue Waffen und Militär-Fahrzeuge ins Spiel.

Rockstar bietet euch sehr bald neue Karriere-Möglichkeiten in GTA Online an. Wer die Schnauze voll vom CEO- oder Biker-Dasein hat, der darf bald in Los Santos als Waffenschmuggler aktiv werden. Das Gunrunner-Update, das im Juni erscheint, legt den Fokus auf den illegalen Waffenhandel, der zwar schon in der Singleplayer-Kampagne vorkam, im Online-Modus bisher aber nicht berücksichtigt wurde.

Bei dem neuen Update, handelt es sich um das bereits im März versprochene Frühjahrs-Update, das massive Änderungen mit sich bringen sollte. Die neue Karriere-Option ist dabei nicht die einzige Neuerungen, verspricht Rockstar. In einem neuem Underground-Shop soll es auch allerhand neue Militär-Fahrzeuge und Waffen geben. Der Entwickler hat bereits erste Screenshots zu den neuen Inhalten veröffentlicht, die ihr euch in der Galerie am Ende der News ansehen könnt.