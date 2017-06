Seit Jahren gilt das sogenannte "Chiliad-Mysterium" in GTA V als ungelöst. Die Lösung des ewigen Rätsels könnte nun endlich vor unseren Augen liegen. Dataminer haben entsprechende Hinweise im Quellcode des Gunrunning-DLCs entdeckt.

Schon seit fast vier Jahren ranken sich Mythen um den Mound Chiliad in GTA V. Damals wurden am Fuße des Berges Malereien entdeckt, auf denen im Inneren des Berges ein Ei, ein Ufo und ein Mensch mit einem Jetpack zu sehen sind. Das war genug Futter für allerhand Spekulationen und Verschwörungstheorien. Doch Antwort auf all die Fragen gab es nicht. Bis jetzt.

Im Quellcode des jüngsten Gunrinning-DLCs hat eine Gruppe namens Team Guru neue Scripts und Codes entdeckt, die im Zusammenhang mit Außerirdischen, fliegenden Untertassen und dem Militär stehen. Unter den Bildern ist unter anderem ein zerstörtes UFO zu erkennen. Viele der Daten enthalten die Buchstabenkombination "GR", die für das Gunrunning-Update stehen könnten. Koordinaten aus dem Quellcode verweisen auf einen Punkt, an dem sich der Fort Zancudo Militärstützpunkt befindet.

Es sieht also ganz danach aus, als würde Rockstar sehr bald den Schleier des Unwissens lüften und ein Event planen, um dieses langjährige Mysterium endlich aufzudecken.