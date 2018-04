Anlässlich der bevorstehenden Veröffentlichung von God of War hat ein Modder Kriegsgott Kratos in eine neue Umgebung verfrachtet - und zwar in die Welt von Grand Theft Auto V.

Quelle Bild: www.gta5-mods.com / Le Tuan Khai

Der vietnamesische Modder Le Tuan Khai freut sich scheinbar nicht nur auf den Release von God of War, sondern hat außerdem ein Herz für Grand Theft Auto V: Dank seiner Modifikation Kratos - God of War III | with Blades of Chaos dürft ihr mit dem mächtigen Krieger nämlich Los Santos unsicher machen.

Mit den bekannten Chaosklingen im Gepäck rennt und fliegt ihr durch die Spielwelt von GTA V, haut Autos zu Klump und holt Flugzeuge vom Himmel. Sogar Feuerbälle hat der grimmige Kratos im Repertoire. Le Tuan Khai empfiehlt, neben seiner Mod auch die AddonPeds von Meth0d zu installieren, um damit die Spielermodelle ersetzen zu können.

Habt ihr nach diesem Ausflug Lust auf noch mehr Kratos bekommen, müsst ihr nicht lange warten: Das PS4-exklusive Abenteuer God of War ist ab dem 20. April erhältlich.