Wenn in Grand Theft Auto V über 100 NPCs eine Mauer bilden und sich einem Flugzeug in den Weg stellen würden, was würde dann passieren? Reicht es, um die tonnenschwere Machine zu stoppen oder Endet die Aktion in einem Massaker?

Eines der neuesten Videos aus der Grand-Theft-Auto-V-Community stellt sich die Frage aller Fragen: Reichen 100 nicht spielbare Charaktere, um ein landendes Flugzeug anzuhalten. Der YouTube-Kanal RZED hat es ausprobiert und zeigt das unerwartete, wenn auch witzige Ergebnis. Dank des In-game-Editors und ein unter Zuhilfenahme von etwas Feenstaub stellt er einer riesigen Maschine zunächsat 25, dann 50 und schließlich 100 Menschen entgegen.

Das Ergebnis des Experiments wollen wir euch natürlich nicht vorweg nehmen. Seht euch das Video am besten einfach selbst an.