Seit gestern wartet in GTA Online ein weiterer Fahrzeugklassiker darauf, sich eurer Sammlung anzuschließen. Der Grotti Turismo Classic ist genau das Gegenteil einer futuristischen Karre.

Der Grotti Turismo Classic ist unverfälscht, ursprünglich und eine Rückerinnerung an einfachere Zeiten. Wenn ihr die ganzen hypermodernen Autos satt habt, deren Armaturenbretter klüger sind als mancher Fahrer, dann werdet ihr euch in diesem aufs Wesentliche reduzierten Sportwagen wie zu Hause fühlen. Der Wagen ist jetzt bei Legendary Motorsport erhältlich. Das ist aber nicht alles, was euch derzeit in GTA-Online erwartet.

Hummelflug ist das neueste Spezialfahrzeugrennen, das als Premiumrennen ausgetragen wird. Nehmt von heute bis zum 10. April an diesem Rennen für den Rocket Voltic teil und holt euch dreifache RP – sowie satte GTA$-Gewinne, wenn ihr auf dem Podium landet. Startet Premiumrennen über die App „Schneller Job“ auf eurem Ingame-Smartphone oder über den gelben Auslöser am Legion Square.

Abgesehen davon winken wieder einige Rabatte in GTA Online, von denen ihr profitieren könnt. Lebt wie die oberen Zehntausend – aber bis morgen zu einem Bruchteil der Kosten, dank eines Rabatts in Höhe von 25 % auf eine Reihe von Luxusartikeln. Nutzt die Gelegenheit und holt euch ein Executive-Büro, um Spezialfracht-Operationen und Fahrzeuglieferungen durchzuführen, besorgt euch ein hochleistungsfähiges Fahrzeug für die Rennstrecke und mehr:

Executive-Büros und Firmengaragen

FAHRZEUGE: Dewbauchee Massacro, Pegassi Tempesta

FAHRZEUG-UPGRADES UND -MODIFIKATIONEN: Getriebe, Fahrzeugpanzerung und Bremsen

Handfeuerwaffen