Grand Theft Auto V zählt zu den erfolgreichsten Titeln weltweit und ist für zahlreiche Plattformen bereits erhältlich. Künftig könnte es aber noch eine weitere Umsetzung des ursprünglich 2013 veröffentlichten Blockbusters geben.

Unter anderem danke GTA Online ist Grand Theft Auto V weiterhin aktuell und immer noch erfolgreich auf PS4, Xbox One und PC unterwegs. Ursprünglich war das Open-World-Actionspiel für PS3 und Xbox 360 veröffentlicht worden, doch ein Ende der Fahnenstange könnte womöglich in Sachen Plattformen dennoch nicht erreicht sein. Aktuell nehmen Gerüchte ihren Lauf, wonach es bald auch eine Switch-Umsetzung geben könnte.

Die aktuellen Spekulationen haben ihren Ursprung in den NeoGAF-Foren. Ursprünglich ging es dabei um die Switch-Umsetzung von L.A. Noire, nach der laut einem Forennutzer niemand gefragt habe. Dieser wünscht sich vielmehr eine Switch-Umsetzung von GTA V. Das rief den Forennutzer Vern auf den Plan, der schlicht mit "Geduld" antwortete.

Vern ist der Forennutzer, der bereits die Switch-Umsetzung von L.A. Noire vorab leakte, also bereits einmal ins Schwarze traf. Nachdem die Aussage eine größere Diskussion entfachte, äußerte sich erneut und betonte, dass es sich dabei aber noch keineswegs um eine Bestätigung einer Switch-Version von GTA V handle. Seine zuverlässigste Quelle habe ihm aber bestätigt, dass Rockstar an weiteren Projekten arbeite und auch wenn kein konkreter Titel genannt worden sei, so soll es laut Vern keineswegs überraschend sein, worum es sich handeln wird.

Publisher Take-Two hat mit L.A. Noire einen ersten Schritt auf der Switch angekündigt und Nintendo seine Unterstützung zugesagt. Auch NBA 2K18 und WWE 2K18 kommen ja bekanntermaßen auf die Switch. Und so ist die Wahrscheinlichkeit für eine Switch-Umsetzung von GTA V derzeit womöglich wieder etwas größer geworden. Wir halten euch auf dem Laufenden und berichten, sollte es ein Dementi oder eine offizielle Bestätigung geben.