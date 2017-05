Erfolg hält an: So häufig hat es sich mittlerweile verkauft!

Die Erfolgsgeschichte von Grand Theft Auto V nimmt weiterhin kein Ende. Anlässlich der Bekanntgabe aktueller Geschäftszahlen von Publisher Take-Two wurden nun auch frische Verkaufszahlen des Action-Blockbusters bestätigt.

Dank Rockstars Erfolgstitel Grand Theft Auto V läuft das Geschäft für Publisher Take-Two Interactive schon fast von alleine. So hat das Unternehmen nun seine Geschäftszahlen für das vierte Quartal des Fiskaljahres 2017 vorgelegt und dabei auch neue Verkaufszahlen des Blockbusters bestätigt.

Grand Theft Auto V hat sich demnach mittlerweile sage und schreibe über 80 Millionen Mal verkauft. Seit dem Bericht zum dritten Quartal des Geschäftsjahres im Februar sind damit noch einmal weitere fünf Millionen Exemplare dazu gekommen; damals war von 75 Millionen ausgelieferten Exemplaren die Rede. Die Formulierung "sold-in" lässt darauf schließen, dass es sich bei der genannten Anzahl um an Händler ausgelieferte bzw. verkaufte Exemplare handelt.

In einem Statement von Take-Two-CEO Strauss Zelnick heißt es, dass der Titel weiterhin in der Lage ist, neue Zielgruppen zu erschließen. Das sei dem wachsenden Verbreitungsgrad der PS4 und der Xbox One zu verdanken.