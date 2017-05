Wer weiterhin Grand Theft Auto Online zockt, der kann im Zuge einer neuen Aktion wieder doppelte GTA$ und RP abstauben.

Rockstar Games hat am heutigen 16. Mai den Startschuss für die nächste Aktion in GTA Online gegeben. Auf ausgewählte Spielinhalte erhaltet ihr wieder doppelte GTA$ und RP. Konkret geht es um vier verschiedene Modi (Juggernaut, Resurrection, Stunt-Rennen, Spezialfahrzeug-Rennen), in denen ihr bis zum 25. Mai schwarze Zahlen schreiben könnt.

Ebenfalls ab heute und bis zum 25. Mai könnt ihr dank eines Rabatts in Höhe von 25 Prozent auf die folgenden Fahrzeuge aus Cunning Stunts: Special Vehicle Circuit kostengünstig durch die Stadt jagen:

Hijak Ruston

Progen GP1

Pegassi Infernus Classic

Grotti Turismo Classic

Wenn ihr euer neues Fahrzeug abgeholt habt, könnt ihr auch noch mal 25 Prozent vom Listenpreis der folgenden Fahrzeug-Modifikationen abziehen:

Getriebe-Upgrades

Bremsen

Auspuffe

Spoiler

Motor-Upgrades

Turbo-Upgrades

Und schließlich könnt ihr eurem Look auf der Rennstrecke den letzten Schliff verleihen – mit 25 Prozent Rabatt auf alle Kleidungsstücke "Cunning Stunts".