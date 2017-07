Nach dem Aus der Liberty-City-Mod folgt nun das nächste Großprojekt in Grand Theft Auto V. Dieses Mal wollen die Modder die Grenzen von San Andreas sprengen und euch gegen Aliens ins All schicken.

Die Mod-Landschaft für Grand Theft Auto V ist sehr weitläufig. Bis vor kurzem wollte eine Gruppe von Moddern noch die Stadt aus GTA IV, Liberty City, komplett in GTA V implementieren. Dieses Projekt musste leider eingestellt werden. Jetzt bahnt sich allerdings bereits ein neues Großprojekt an, in dem euch Modder in Grand Theft Auto V ins Weltall schicken und gegen Aliens in den Kampf ziehen lassen wollen.

Die Mod hört auf den Namen Grand Theft Auto Space, indem ihr ein Space-Shuttle besteigt, unter anderem auf dem Mond mit einem Fahrzeug über die Kraterlandschadft düst, in Raumstationen auf Alien-Eier trefft und Horden von Außerirdischen bekämpft, die stark an die Biester aus den Alien-Filmen erinnern. Zudem scheint es auch Raumschlachten gegen die Schiffe der Außerirdischen zu geben. Aber genug geredet, schaut euch den Trailer einfach selber an: