Werden AMDs Vega-Grafikkarten noch in diesem Jahr angekündigt, aber erst Anfang 2017 wirklich erhältlich sein? Das behauptet zumindest Fudzilla.com.

NVIDIA kann mit der aktuellen Pascal-Generation punkten, vor allem die Leistung sowie Leistung pro Watt stieg bei den frischen Grafikkarten wie der GTX 1060, 1070 und 1080 enorm an. AMD fehlt bisher die passende Antwort, doch angeblich soll die nächste Kartengeneration Vega noch in diesem Jahr angekündigt werden. Fudzilla.com will aus gut informierter Quelle den November als Präsentationsmonat vernommen haben.

In großen Mengen sollen die AMD-Bildermacher dagegen erst Anfang 2017 erhältlich sein, für November seien nur wenige Exemplare für den Handel vorgesehen. Um welche Modelle es sich handelt, steht noch nicht fest. Neben Grafik-Chips mit 14-nm-Struktur seien übrigens auch 7-nm-Chips für einige Karten vorgesehen.